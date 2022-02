Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

João Rodrigues: «VAR é necessário a bem do futebol» Líder da SAD do Farense diz que Liga Sabseg precisa do instrumento para evitar atropelos





REIVINDICATIVO. João Rodrigues quer VAR na Liga Sabseg

• Foto: Ricardo Nascimento