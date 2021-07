Jorge Costa: «Podem esperar uma equipa com muita ambição, disposta a ganhar»

O Farense disputa este sábado o seu primeiro compromisso oficial da época, no reduto do Chaves, para a Allianz Cup, e o treinador Jorge Costa garante que os adeptos dos algarvios "podem esperar uma equipa com muita ambição, disposta a ganhar, jogando com intensidade e organização".





O responsável pela turma de Faro promete que o grupo "vai deixar tudo em campo para passar à próxima fase da prova", na qual as ambições "passam por encarar cada jogo com o foco na vitória, a começar já por este em Chaves".Jorge Costa espera um Chaves "forte, à imagem da época passada, pois tem o mesmo treinador e manteve a base da equipa, que lutou até ao fim pelos primeiros lugares da 2ª Liga". Além disso, alerta, os flavienses "jogam em casa e quererão ganhar".O Farense efetuou um mini-estágio no Luso, tendo seguido esta sexta-feira para Chaves. Cláudio Falcão, lesionado, é o único indisponível.