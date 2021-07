Jorge Costa renova contrato com o Farense

O Farense anunciou este sábado que Jorge Costa será o treinador da sua equipa principal na época 2021/22, confirmando a notícia avançada há uma semana pelo nosso jornal.





Jorge Costa chegou a Faro a meio da última época, com a tarefa de tentar evitar a descida, com o Farense a cair na última jornada do campeonato. Agora, o treinador tentará devolver os leões da capital algarvia ao escalão principal do futebol português.Jorge Costa conta com uma subida à Liga NOS, em 2008/09, ao serviço do Olhanense, sagrando-se na altura campeão da 2.ª Liga."O Sporting Clube Farense Algarve SAD comunica que assinou contrato para a época 2021/2022 com o treinador Jorge Costa. Esta importante decisão é fundamental para se alcançarem os objetivos traçados para a nova temporada, alicerçada na cada vez mais forte estrutura do Clube e na experiência e capacidade do treinador Jorge Costa", pode ler-se numa curta mensagem publicada na página oficial do Facebook do clube.