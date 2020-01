Jorge Fellipe é reforço do Farense. O central de 31 anos atuava no Damac, da Arábia Saudita, e já tinha passado por Portugal, mais concretamente pelo Aves, durante duas temporadas (entre 2017 e 2019). O defesa brasileiro assinou até final da época, com opção de continuar no Algarve depois desse período.





O Farense procurava um central depois de se saber que Cássio não jogará mais esta temporada devido a lesão e da saída de Pedro Kadri para a Oliveirense. Jorge Fellipe, canhoto de 1,95 metros e 89 kg, encaixa no perfil desejado por João Rodrigues, presidente dos algarvios, e André Geraldes, CEO da SAD, que conduziram com sucesso as negociações, levando a melhor sobre outros emblemas interessados no futebolista, entre eles alguns de Portugal.Jorge Fellipe estará disponível para a partida com o Estoril, referente à 19.ª jornada da 2.ª Liga. Nesta fase, Sérgio Vieira tem utilizado Luís Rocha e Rafael Vieira como dupla no eixo da defesa, tendo ainda o jovem brasileiro Sávio Maciel como alternativa.