Jorge Ribeiro, André Geraldes e a SAD do Farense chegam a acordo

A SAD do Farense, o seu CEO, André Geraldes, e jogador Jorge Ribeiro chegaram a um entendimento sobre o litígio que os opunha. A SAD desistiu do procedimento disciplinar com vista ao despedimento por justa causa e as duas partes prescindem do recurso aos tribunais.O Sindicato dos Jogadores mediou o processo e congratulou-se esta terça-feira "com o profissionalismo e o entendimento revelado por todos os intervenientes."Na mesma nota o Sindicato assinala que "todas as partes desejam reciprocamente os maiores sucessos desportivos e profissionais, dando este sinal de credibilidade e maturidade em defesa do respeito e credibilização do futebol português".O jogador, recorde-se, foi suspenso na véspera do último jogo do campeonato, com o Académico de Viseu, e a SAD do Farense apresentou queixa na PSP , por ofensa à integridade física do seu CEO e acesso ilegítimo a propriedade alheia. J orge Ribeiro veio depois defender-se publicamente, alegando que foram feitas ameaças à sua família, ao mesmo tempo que anunciava o recurso aos tribunais.Os responsáveis dos algarvios, tendo em conta os superiores interesses da SAD e a desejável pacificação do futebol português, aceitaram pôr fim ao litígio mas é certo que Jorge Ribeiro, que estava em final de contrato, não integrará o plantel do Farense na próxima época."O Sindicato dos Jogadores informa que foi encerrado o litígio que opunha o atleta Jorge Ribeiro, o Sporting Clube Farense – Algarve Futebol SAD e o diretor executivo desta instituição, André Geraldes.Depois dos acontecimentos públicos ocorridos entre os intervenientes, que motivaram a instauração de um processo disciplinar ao jogador e, na sequência da intervenção do Sindicato, lograram as partes chegar a um entendimento.Na prossecução de um objetivo comum de credibilização das partes e do respeito mútuo que mantêm, o atleta Jorge Ribeiro, o Sporting Clube Farense – Algarve Futebol SAD e o diretor executivo, André Geraldes, informam que chegaram a acordo para a desistência do procedimento disciplinar iniciado e regularização dos créditos laborais.Todas as partes desejam reciprocamente os maiores sucessos desportivos e profissionais, dando este sinal de credibilidade e maturidade em defesa do respeito e credibilização do futebol português.O Sindicato saúda o profissionalismo e entendimento entre as partes."