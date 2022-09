José Luís aponta erros graves dos árbitros

“Iremos transformar a revolta vivida após o jogo com o Sp. Covilhã, em acrescida força”, garante José Luís, diretor-geral do Farense, “frustrado com erros graves dos árbitros”. Diante dos serranos “ficou por marcar um penálti sobre o Marco Matias, a exemplo do que já sucedera com o E. Amadora”, considerou, apontando: “Em vez de expulsar um jogador adversário, ficámos nós com um a menos, algo incompreensível”.

José Luís aponta “erros constantes, desde a passagem pela 1ª Liga e aquele célebre jogo com o Rio Ave”: “Estamos fartos de ver representantes dos órgãos máximos do futebol português darem-nos razão e reconhecerem que os árbitros tomaram más decisões, mas a verdade é que continua tudo na mesma”.

“O Farense tem 112 anos de história e não está a ser respeitado”, adianta o diretor-geral, “triste por ver a desolação dos adeptos, que vivem este clube uma paixão como nunca vi noutro lado”. José Luís realça: “O Farense honra os seus compromissos e tem um presidente nascido em Faro, com um amor imenso a este emblema, o qual não desistirá, assim como nenhum de nós, pois por muito que nos prejudiquem, não nos derrubarão”.