José Mota quer quebrar jejum

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Farense vem de uma importante vitória diante do líder Moreirense, que permitiu encurtar distâncias para a zona de subida, e o foco dos algarvios está agora no duelo contra a UD Oliveirense e na tentativa de quebrar um longo jejum: desde 5 de novembro de 2022, ainda Vasco Faísca era o treinador, que a equipa não ganha fora.

Nas últimas sete deslocações a formação agora comandada por José Mota conseguiu apenas um ponto, f rente ao Vilafranquense, e o desejo, em Oliveira de Azeméis, passa por regressar aos êxitos longe do São Luís.

"A Oliveirense conta com uma equipa muito bem organizada, com dinâmicas de qualidade, vindas da época passada, e tem criado grandes dificuldades aos adversários, sobretudo no seu terreno", assinala José Mota.

O responsável pelo conjunto de Faro espera dificuldades. "Será, espero, um jogo interessante, bem disputado e competitivo, no qual pretendemos mostrar concentração e uma boa postura, com desinibição e uma atitude mental muito fortes, fazendo de tudo para vencer", sustenta o timoneiro dos algarvios.

O capitão Fabrício Isidoro, castigado, é baixa de vulto no Farense, que terá em Oliveira de Azeméis o apoio de largas centenas de adeptos.