Júnior Rui Santos assina contrato profissional com o Farense até 2028

O Farense assegurou os serviços do jovem (18 anos) defesa-central Rui Santos até 2028. O futebolista é um dos esteios da equipa júnior e já foi chamado aos sub-23, que competem na Liga Revelação, tendo também participado em alguns treinos do conjunto principal.

Rui Santos é uma aposta de futuro dos responsáveis do Farense e o novo contrato insere-se numa política de valorização dos ativos provenientes dos escalões de formação. A equipa de sub-23 conta com 15 jogadores provenientes das escolas do Farense, aos quais se juntam mais três naturais do Algarve.