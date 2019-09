Líder do clube e da SAD comemorou esta terça-feira o 58.º aniversário

João Rodrigues, presidente do Farense (clube e SAD), comemorou esta terça-feira o seu 58.º aniversário, foi surpreendido pelos funcionários daquelas duas entidades, incluindo o CEO André Geraldes e o treinador Sérgio Vieira, que ofereceram ao líder dos algarvios uma camisola com a sua idade estampada nas costas.





Antes já o site oficial do clube havia assinalado a data com a seguinte mensagem: "Celebra hoje mais um aniversário o nosso presidente João Rodrigues. Muitos parabéns e muita saúde para saborear as muitas vitórias futuras do Sporting Clube Farense!!!"