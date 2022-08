Liga dos Campeões é o sonho de Abílio

Abílio Mendes chegou a Faro há mais de 30 anos, numa excursão de adeptos do Sp. Braga, e no regresso ficou para trás. Na capital algarvia, encontrou quem lhe desse comida e abrigo e hoje, investido nas funções de roupeiro, que desempenha desde os anos 90, sente o Farense como poucos. "O presidente (João Rodrigues) diz que o símbolo do clube sou eu!", diz, com orgulho, recordando a ajuda dos amigos Fernando Silva, "que me deu comida muitas vezes", e Fernando Belo. "Arranjou-me um quartinho no São Luís e passei com ele o primeiro Natal no Algarve".

O roupeiro é o único, na estrutura do clube, que viveu os dourados anos 90, com a participação na Taça UEFA, e a queda no abismo, traduzida na queda nos distritais. "O mister Vasco Faísca vai-se safar e acredito na subida", diz Abílio Mendes, indo mais além: "O meu sonho é mesmo... ver o Farense na Liga dos Campeões".

"Não deixámos o clube acabar"

Em 2002/03 o Farense participou na 2.ª Liga e a partir daí foi sempre a descer, até aos distritais. "Chorei muito, mas nunca desisti e eu, o António Carrasco e o Jorge Vicente (este já falecido) nunca deixámos o Farense morrer, trabalhando com a mesma dedicação dos tempos em que o clube estava no campeonato principal", conta Abílio Mendes.

Nas andanças pelo futebol distrital "poderia faltar dinheiro e não havia condições para contratar grandes jogadores, mas os equipamentos estavam sempre impecáveis e, no que era da minha alçada, nada faltava".

Na prática, Abílio Mendes tratava todos os jogadores "como se fossem os melhores do Mundo." "Na verdade, para mim eram, pois estavam a representar o clube que amo, o Farense", atirou.

"Sem receber estaria cá"

Durante algum tempo, Abílio Mendes não teve salário e alojamento e alimentação eram a troca para o trabalho que prestava. "O dirigente Rui Iria falou com o presidente António Barão e a partir daí passei a receber salário, mas mesmo que isso não acontecesse continuaria cá, esta é a minha casa", conta, emocionado, o roupeiro.

Nas deambulações pelos balneários reza sempre junto da sua santinha", na esperança, diz, "que o São Luís volte o mais rapidamente possível a ser um inferno, cheio de público, na 1.ª Liga".