Lucas Felippe reforça Farense

O médio brasileiro Lucas Felippe vai reforçar a título definitivo o Farense, da 2ª Liga, anunciaram esta segunda-feira os italianos do Hellas Verona, onde estava desde 2017.

"O Hellas Verona FC anuncia que cedeu definitivamente os direitos desportivos do centrocampista brasileiro, nascido em 2000, Lucas Felippe, para o Sporting Clube Farense, clube da 2ª Liga portuguesa", revelou o emblema de Verona, em comunicado divulgado no seu sítio oficial.

O jogador, de 21 anos, chegou ao Hellas Verona em 2017, então para a equipa de juniores, e chegou a disputar dois jogos na Serie A, o principal escalão do futebol italiano.

Na última temporada, o médio esteve cedido ao Mantova 1911, da terceira divisão italiana, cumprindo um total de 29 jogos no campeonato.

Entretanto, o Farense, que no domingo foi eliminado da Allianz Cup pelo Santa Clara (0-3 no desempate por grandes penalidades, após o 0-0 nos 90 minutos), iniciou esta segunda-feira a semana de trabalho com uma vitória, por 4-1, num jogo particular frente ao Louletano, do Campeonato de Portugal (quarto escalão).

Os golos da equipa de Jorge Costa foram marcados por Bandarra, Paollo, Elves Baldé e Cláudio Falcão.

O Farense estreia-se na 2ª Liga em 10 de agosto, com uma deslocação ao terreno do Leixões (18:00).