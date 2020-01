Lucca seduzido por projeto de subida

O médio brasileiro Lucca, o mais recente reforço do Farense, proveniente do Belenenses, tinha várias propostas em carteira no mercado de inverno e optou pelos algarvios "devido ao projeto que me apresentaram".





"O André Geraldes (CEO da SAD) telefonou-me e pôs-me a par do que está sendo feito, da qualidade do grupo, do desejo de subida e da grande ambição que reina no clube. Isso foi determinante para mim, pois quero evoluir e aprender e aqui vim encontrar boas condições para que isso suceda", referiu o jogador, em declarações à televisão do Farense.Lucca poderá estrear-se pelos algarvios este domingo, frente ao Sporting da Covilhã, e prevê "um jogo muito difícil, entre duas equipas da parte de cima da classificação".O reforço dos algarvios espera "contar com o apoio dos adeptos para fazermos um bom jogo e sairmos com a vitória, dando mais um passo na direção dos nossos objetivos".