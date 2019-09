Luís Rocha espera dificuldades diante do Vilafranquense

O defesa-central Luís Rocha, um dos reforços do Farense para esta época, procura somar a segunda subida consecutiva à 1.ª Liga e mostra-se satisfeito por "integrar um grupo constituído por bons profissionais, gente de caráter, sendo muito fácil a minha adaptação".

O Farense está nos lugares de subida (é segundo classificado) e o defesa fala "numa boa dinâmica, num clube que está a crescer e a criar estruturas para chegar mais longe".

No imediato, as atenções dos jogadores do Farense estão viradas para a receção ao Vilafranquense, este sábado. "Esperamos muitas dificuldades, como em todos os compromissos deste campeonato, mas esperamos vencer", assinala Luís Rocha.

Já o treinador do Farense, Sérgio Vieira, agradeceu a paragem do campeonato. "Tivemos tempo para reforçar os nossos princípios de jogo e crescer nos pontos de vista coletivo e individual", refere, esperando um teste "exigente" diante do Vilafranquense.

"Têm uma excelente vitória, contra o Benfica B, e na última jornada poderiam ter pontuado. Esperamos uma equipa aguerrida, complicada, a defender de forma compacta e na 2.ª Liga todos os jogos são extraordinariamente difíceis", diz Sérgio Vieira.

O treinador diz que "compete à minha equipa tornar o jogo menos complicado e simplificá-lo, com o apoio e a energia dos nossos adeptos".