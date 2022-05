Marco Matias é reforço do Farense

O Farense assegurou os serviços do extremo Marco Matias (ex-Nacional), tendo em vista a temporada de 2022/23.Marco Matias, de 33 anos, fez a sua formação no Barreirense e no Sporting e foi internacional nos escalões de formação. Como sénior representou Varzim, Fátima, Real Massamá, Vitória de Guimarães, Freamunde, Sheffield Wednesday, B SAD e Nacional.Este é o segundo reforço do clube da capital algarvia, depois do avançado Maxuel (ex-Esperança de Lagos), que deverá iniciar o seu percurso pela equipa de sub-23 do Farense.O conjunto de Faro, que continuará a ser orientado por Vasco Faísca, tem vários lugares ainda em aberto, sobretudo na defesa e no meio-campo.