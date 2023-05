Marco Matias: «Satisfeito pelos prémios individuais, mas só é possível com um coletivo forte»

Prestações que valeram ??, assistências e ¸ ~ ... !



Marco Matias já recebeu os prémios de Avançado e Jogador do Mês de abril da #LigaPortugalSABSEG #LigaPortugal #NãoPára #CriaTalent pic.twitter.com/czsdeLRKJi — Liga Portugal (@ligaportugal) May 25, 2023

Marco Matias, avançado do Farense, recebeu esta quinta-feira os prémios relativos a melhor jogador e avançado do mês de abril da 2.ª Liga."Fico muito satisfeito pelos prémios individuais, mas isto só é possível quando temos um coletivo muito forte. Aqui no Farense, e está à vista de todos, temos um plantel fortíssimo e assim sobressaem as individualidades. Estou muito feliz por me ter calhado a mim", admitiu o ponta de lança em declarações ao site da Liga.Marco Matias esteve em destaque no mês em questão depois de ter assinalado dois golos e duas assistências, contribuindo assim para a promoção da equipa de Faro à 1.ª Liga.