Marcos Paulo pede raça e entrega: «Todos juntos conseguiremos encerrar este ciclo»

O Farense vive o pior ciclo da época (apenas um ponto somado em 12 possíveis e queda do segundo para o terceiro lugar), sem que isso belisque a crença na subida. "Estamos tristes, não desejávamos passar por isto mas não é o fim do Mundo e acreditamos num final feliz", garante o experiente médio Marcos Paulo.

O caminho passa, segundo o jogador, "por uma grande entrega ao trabalho, com espírito de união e entreajuda". Marcos Paulo sustenta que "nos momentos menos bons há que reforçar o espírito de grupo, a fim de voltar aos dias felizes".

No balneário, a receção ao Mafra é vista como uma oportunidade para um virar de página nos resultados negativos. "Teremos de entrar em campo focados no nosso trabalho, com raça e entrega, pois sabemos que todos juntos conseguiremos encerrar este ciclo", garante o jogador de 34 anos, que apela a uma presença massiva dos adeptos: "Com eles somos mais fortes e esperamos o apoio de sempre, fundamental para nós!"

Do outro lado estará uma equipa do Mafra que se encontra em situação difícil na classificação "mas pratica um futebol de qualidade", o que "exigirá um Farense capaz de mandar no jogo e de impor o seu futebol".