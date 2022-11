Marcos Paulo promete "pés no chão, humildade e ambição" em Penafiel

Apontado como um dos grandes reforços do Farense para a nova temporada, o médio Marcos Paulo apenas agarrou a titularidade nos últimos dois jogos e vive a sua melhor fase ao serviço dos algarvios, tudo indicando que voltará a entrar nas escolhas iniciais do treinador Vasco Faísca no terreno do Penafiel."Tudo o que conquistamos é com muito trabalho e dedicação no dia a dia e no meu caso não foi diferente", assinala o experiente jogador, de 34 anos, que já passou por União de Leiria, Académica e Vizela."Procuro sempre dar o meu melhor sempre independentemente de estar a atuar como titular ou não, pois só dessa forma posso apresentar-me nas melhores condições para, sempre que chamado, ajudar a equipa", adianta o médio.Marcos Paulo garante "estar muito feliz em Faro e contente por ver o esforço diário ser reconhecido, num coletivo muito forte, que segue no bom caminho, com um percurso muito positivo".O Farense ganhou na última jornada à Oliveirense e antes disso perdeu no reduto do líder Moreirense. "Diante do líder do campeonato tivemos a certeza de que dispomos de argumentos para competir de igual para igual com eles e só por manifesta infelicidade não conseguimos pontos", sustenta Marcos Paulo, referindo que a exibição produzida em Moreira de Cónegos e a reação à derrota, com um triunfo caseiro frente à Oliveirense, "servem de acrescida motivação para continuarmos a lutar, com todas as nossas forças, pelos objetivos traçados".Segue-se uma deslocação ao reduto do Penafiel. "Todos os jogos são muito importantes para a nossa caminhada e o Penafiel tem uma equipa de grande qualidade e jogadores já com muita experiência nas ligas profissionais", diz o médio do Farense, prometendo uma atitude determinada: "Vamos para lá com os pés no chão e humildade, a fim de jogarmos olhos nos olhos com o adversário, mostrando ambição na procura de mais uma vitória".