Matias e Ponde de volta

O treinador do Farense, José Mota, poderá voltar a contar com os extremos Marco Matias e Ponde diante do Moreirense. Os dois jogadores estiveram ausentes na deslocação ao reduto do Trofense, devido a castigo - Ponde tinha sido expulso (por acumulação de amarelos) contra o B SAD e Marco Matias completou nessa partida uma série de cinco cartões amarelos.

Se, no ataque, as notícias são animadoras, permitindo a Mota o recurso a dois dos jogadores que habitualmente entram nas suas escolhas, com a circunstância de Marco Matias figurar como o futebolista do Farense com maior número de assistências (sete), já no meio-campo abre-se uma vaga, por força da ausência de Vítor Gonçalves, que cumprirá castigo. Mattheus Oliveira e Marcos Paulo são os mais sérios candidatos.