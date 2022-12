Mattheus Oliveira deixa o Mafra e reforça o Farense

O Farense oficializou a contratação de Mattheus Oliveira, médio-ofensivo que deixa o Mafra para assinar com o emblema algarvio.O brasileiro de 28 anos chegou a Portugal em 2014 para representar o Estoril, deu nas vistas e despertou o interesse do Sporting, que o contratou em 2017. Depois de passagens por V. Guimarães, Coritiba e Mafra, o jogador formado no Flamengo chega ao Algarve para dar mais opções a Vasco Faísca.Mattheus , filho de Bebeto, é internacional sub-20 pelo Brasil."Estou muito orgulhoso e feliz com este novo desafio na minha carreira, fiquei muito contente quando Farense demonstrou o interesse por mim, e aceitei o desafio. Espero poder contribuir dentro de campo para o clube atingir os objetivos", atirou Mattheus Oliveira.