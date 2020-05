Mayambela impressionou

Mayambela, extremo sul-africano emprestado em janeiro pelo Farense ao Bnei Yehuda, de Israel, deixou boas impressões naquele país, fruto das exibições produzidas (cinco jogos e um golo), e ficou na agenda de alguns clubes de renome no panorama local.

Os responsáveis do Bnei Yehuda chegaram a manifestar interesse em exercer a opção de compra prevista no empréstimo (no valor de 500 mil euros) mas recuaram devido a dois contratempos: a equipa não conseguiu o apuramento para a discussão do título (ficou em 7º lugar na primeira fase) e, depois, surgiu a pandemia do coronavírus, que está a causar incerteza no mundo do futebol.

Mayambela tem contrato com o Farense até 2022.