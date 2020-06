Mayambela não deve voltar

Mayambela, extremo sul-africano emprestado pelo Farense aos israelitas do Bnei Yehuda em janeiro último, não deverá fazer parte do plantel dos algarvios na próxima época, mesmo que o atual clube não exerça a opção de compra do passe (no valor de 500 mil euros) prevista no acordo.

O representante do extremo estuda várias possibilidades. Mayambela brilhou na Suécia antes de chegar ao Farense e tem deixado boa impressão em Israel.