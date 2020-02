Mayambela poderá render cerca de meio milhão de euros

Os israelitas do Bnei Yehuda ponderam seriamente exercer o direito de opção previsto no acordo de empréstimo que levou o extremo sul-africano Mayambela do Farense para aquela formação. A confirmar-se o negócio, os algarvios embolsarão uma soma na ordem dos 500 mil euros.

Mayambela já participou em dois jogos, na vitória (3-1) frente ao Beitar Jesuralém e na derrota (0-1) contra o Hapoel Hadera, e causou excelente impressão, a ponto de os responsáveis do Bnei Yehuda já terem transmitido aos representantes do futebolista a forte possibilidade de virem a exercer a opção de compra do passe.

Mihlali Mayambela, de 23 anos, chegou ao Farense no início da época 2018/19, emprestado pelos suecos do Djurgarden. No último defeso a SAD dos algarvios fez um esforço para garantir o passe do extremo, já numa perspetiva de futura rentabilização, dadas as qualidades e o potencial do sul-africano, o que agora está prestes a concretizar-se.