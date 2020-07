Miguel Carvalho: «Está na hora de sair da zona de conforto»

O guarda-redes Miguel Carvalho terminou um ciclo de 12 épocas ao serviço do Farense, desde os iniciados até aos seniores, e aos 24 anos prepara-se para abraçar novos desafios, estudando propostas de Portugal e do estrangeiro.

"Estou grato ao Farense por tudo quanto me proporcionou e não esqueço as enormes alegrias vividas, em particular as duas subidas de divisão, e quem sabe não volto ao São Luís um dia para defender de novo a baliza do clube", assinala Miguel Carvalho.

O jovem guardião foi peça importante na subida à 2ª Liga, em 2016/17. "Esse sucesso teve um significado enorme para mim, pois participei nos jogos decisivos e também na final do Campeonato de Portugal, no Jamor". Já a subida à 1ª Liga, "sendo mais importante, não conheceu o desejado ambiente de festa, pois, por motivos conhecidos, a época não chegou ao fim e a promoção resultou de uma decisão da Liga, longe do calor dos adeptos".

Miguel Carvalho não foi utilizado na última época e não esconde alguma mágoa. "Esperava ter mais oportunidades, confesso, pois sempre fui muito sério e dei sempre o máximo no trabalho diário, de forma a evoluir e a estar preparado para quando me chamassem, e creio que merecia ter jogado".

Agora "está na hora de sair da zona de conforto", admite o guarda-redes. "Foram muitos anos no Farense, clube que guardarei para sempre no coração, e chegou o momento de dar um novo passo, pois preciso jogar regularmente, colocando em prática tudo o que tenho aprendido", sustenta.

Miguel Carvalho estuda "várias possibilidades" tanto em Portugal como no estrangeiro. "É um período difícil, devido a toda esta incerteza provocada pelo coronavírus, mas irei, acredito, encontrar um projeto interessante, ao qual eu possa acrescentar valor e que me permita continuar a crescer", conclui o guardião.

O sonho passa "por um dia jogar na 1ª Liga" e o jovem algarvio admite que "gostaria de o fazer pelo Farense, o clube da minha terra, voltando com outro estatuto".