Morreu Fernando Barata, antigo presidente do Farense e do Imortal

Faleceu na tarde desta sexta-feira, em Albufeira, onde residia, Fernando Barata, que foi presidente do Farense entre 1981 e 1988 e do Imortal de Albufeira, entre 1998 e 2000.

O antigo dirigente, que contava 84 anos, encontrava-se doente há longo tempo.

Fernando Barata revolucionou o Farense, profissionalizando o clube e criando as bases para a dourada década de 90, a melhor da história da coletividade, e levou o Imortal à 2.ª Liga, no período de maior fulgor dos albufeirenses.

Nascido em Castelo de Vide, no Alentejo, Fernando Barata cedo rumou ao Algarve, trabalhando na indústria hoteleira. Viria a ser um dos maiores empresários do setor, contando o grupo com o seu nome com vários hotéis em diversas regiões do país.

As cerimónias fúnebres ainda não estão marcadas.

À família enlutada, Record apresenta sentidas condolências.