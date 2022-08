Morreu José Rafael, figura histórica do Farense

Morreu esta segunda-feira José Rafael, cobrador do Farense e uma figura histórica do clube algarvio, que serviu durante 57 anos.Durante largo tempo José Rafael organizou, com a mulher, excursões de adeptos do Farense nos jogo fora, percorrendo todo o país no apoio ao emblema do seu coração.José Rafael contava 88 anos e era pai de um antigo internacional A português com o mesmo nome, que jogou no Farense, Portimonense e Boavista, entre outros clubes.Record apresenta condolências à família de José Rafael e ao Sporting Clube Farense.