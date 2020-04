Nuno Gomes para Fábio Nunes: «Espero que já consigas dominar uma bola com o pé direito»

Nuno Gomes, ex-direitor da formação do Benfica, participou na noite desta terça-feira na emissão "Os rostos por trás do sucesso", no Facebook do Farense, e brincou com o esquerdino Fábio Nunes, seu antigo colega no Blackburn Rovers. "Espero que o teu inglês esteja melhor, tens obrigação disso, e que já consigas dominar uma bola com o pé direito", disse, em tom bem humorado.

Nuno Gomes lembrou os tempos vividos por ambos em Inglaterra. "Eras uma criança e gostei de dividir o balneário contigo durante uma época e de te ensinar um pouco de inglês", disse o antigo avançado benfiquista, referindo-se a Fábio Nunes.

"Lembro-me que nós, os portugueses, ficávamos sempre no final dos treinos a trabalhar um pouco mais, procurando melhorar as nossas lacunas, e o teu pé direito deixava muito a desejar. Creio que terás melhorado e espero que já consigas dominar uma bola com o pé direito", disse, entre sorrisos, Nuno Gomes.

Num tom mais sério, o antigo goleador do Benfica considerou Fábio Nunes "um grande jogador, que admiro e cuja carreira tenho seguido" e desejou ao esquerdino do Farense "muito sucesso, ajudando o clube a atingir os seus objetivos".

Também José Luís, diretor geral da Belenenses SAD, participou na emissão. "O Farense está a fazer uma grande época e estás num grande clube, do qual aprendi a gostar desde criança e que muita falta faz à Liga NOS", referiu o dirigente azul.

José Luís deixou expresso "o desejo de te ver na próxima época a jogar aqui no Jamor ou, quem sabe, o teu padrinho ta vá buscar pela terceira vez", numa alusão às duas vezes em que contratou Fábio Nunes para os quadros da Belenenses SAD.

Fábio Nunes confirmou que quando ingressou no Blackburn Rovers o seu inglês deixava a desejar. "Era fraquíssimo e o Nuno Gomes ajudou-me muito, pois dominava muito razoavelmente a língua, e no final dos treinos ficávamos sempre um pouco mais no campo, eu a cruzar e ele a finalizar".

O jogador do Farense, de 27 anos, recordou a sua carreira, desde o começo no Portimonense, passando pelos escalões jovens do Benfica, FC Porto e Parma, até às experiências no Blackburn Rovers (Inglaterra), Latina (Itália), Belenenses e Kerkyra (Grécia), antes de voltar às origens, no Algarve.

A cumprir a segunda temporada em Faro, Fábio Nunes realça "o crescimento notável registado pelo clube desde que cá estou, algo que as pessoas, de fora, muitas vezes não têm a noção" e deixou expresso "o desejo de concretizar o sonho de subir ao escalão principal do futebol português".