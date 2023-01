Pastor reforça Farense

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O lateral-direito brasileiro Pastor é reforço do Farense, por empréstimo da Ferroviária de Araraquara, até final desta época, com opção de compra. O jogador estava no Portimonense, nas mesmas condições, mas a escassa utilização – apenas um minuto na Liga Bwin e 45 na Taça da Liga, sendo a terceira opção, atrás de Moufi e Ouattara – levou-o a procurar outro rumo.

Pastor, de 22 anos, chegou ao futebol português na época passada, pela porta do Leixões, mostrando no escalão secundário atributos que levaram o Portimonense a contratá-lo.