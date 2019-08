Farense garante Patrick por duas temporadas

O Farense garantiu o concurso do avançado Patrick, internacional cabo-verdiano de 25 anos que rescindiu com o Tondela e assinou pelos algarvios um compromisso válido por duas temporadas.





A SAD do Farense procurava um avançado móvel que conferisse maior competitividade ao setor ofensivo e as negociações com Patrick e com o Tondela ficaram fechadas na manhã desta quarta-feira, numa operação conduzida pelo CEO da SAD, André Geraldes, em conjugação de esforços com o presidente João Rodrigues. O Estoril também estava interessado no concurso do jogador, que acabou por preferir o projeto dos algarvios.O plantel do Farense para a campanha 2019/20 não deverá sofrer mais mexidas até ao fecho do mercado de verão, embora as portas estejam abertas para algum negócio de oportunidade que permita a inclusão de um jogador de qualidade acima da média. Fora isso, só eventuais saídas levarão os algarvios ao mercado, para colmatar essas baixas.