Paulo Futre visita São Luís e já é sócio do Farense

O ensaio de ontem entre a equipa principal do Farense e os sub-23 (3-0, golos de Pedro Henrique, Fabrício Isidoro e Gut), disputado no Estádio São Luís, teve um convidado muito especial: Paulo Futre assistiu à partida e conviveu com jogadores e responsáveis do Farense, visitando demoradamente o São Luís.

Futre mostrou a sua indignação várias vezes na época passada, na CMTV, em relação a várias arbitragens que cometeram erros em prejuízo do Farense e agora, aproveitando alguns dias de férias no Algarve, teve a oportunidade de rever velhos amigos, casos do treinador Jorge Costa e do dirigente Rui Iria, e para conhecer o presidente dos leões de Faro, João Rodrigues, numa demorada visita.

Paulo Futre recebeu uma camisola do Farense das mãos de João Rodrigues e é desde ontem um novo associado do clube da capital algarvia.