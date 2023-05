Pedro Henrique: «É uma felicidade imensa celebrar tamanho feito com esta camisola»

O avançado brasileiro Pedro Henrique, peça importante na subida do Farense à Liga Bwin, mostra uma satisfação incontida. "É uma felicidade imensa celebrar tamanho feito com esta camisola", garantiu."A desejada promoção é fruto de imenso trabalho e de uma grande união do grupo, a que se juntou o imprescindível apoio dos nossos adeptos", assinalou ainda Pedro Henrique, autor de 10 golos esta época, 8 dos quais na Liga Sabseg.O dianteiro termina contrato em breve e nada revela sobre o futuro. "É algo que deixo nas mãos do meu empresário", disse, adiantando: "O foco está em terminar a época da melhor forma, com mais uma vitória."