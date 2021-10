Pedro Henrique: «Farense merece estar na parte de cima»

Pedro Henrique, avançado do Farense, foi o grande destaque da equipa algarvia na Taça de Portugal, diante do São Roque, ao marcar dois golos e dar uma assistência, na vitória por 3-0 dos algarvios, nos Açores, e acredita que, agora, a equipa poderá iniciar a recuperação no campeonato.





"Nós acreditamos no nosso potencial e sabemos que podemos sair dessa situação", garante Pedro Henrique, adiantando: "O pensamento é jogo a jogo, encarando cada partida como uma final. Nessa linha de pensamento, teremos mais uma decisão este domingo e trabalhamos muito durante a semana para fazer um grande jogo e buscar um resultado positivo".Pedro Henrique voltou às boas exibições e aos golos na Taça de Portugal, o que o deixa mais confiante. "O meu foco passa sempre por evoluir a cada dia e estar sempre melhor em cada jogo e a cada jogo estar sempre melhor e fiquei feliz por ter ajudado a equipa no último embate", assinala Pedro Henrique, apostado em "fazer o meu melhor dentro de campo, ajudando o grupo a colocar o Farense onde merece estar, na parte de cima da tabela classificativa".