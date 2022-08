Pedro Henrique feliz por arranque a marcar e a ganhar no Farense: «Não poderia desejar melhor»

O Farense iniciou a Liga Sabseg com uma vitória diante do Torreense e o autor do primeiro golo da campanha 2022/23 foi Pedro Henrique, o melhor marcador dos algarvios na época passada (15 remates certeiros)."Não poderia desejar melhor começo: a equipa ganhou e marquei", referiu o avançado do Farense, que assumiu estar "feliz com a entrega de toda a equipa e com a crença que nos levou a chegar à vitória, depois de um golo sofrido nas compensações".A boa entrada no campeonato "é sempre importante para reforçar os índices de confiança", assinala o avançado, apontando as dificuldades da 2.ª Liga: "Temos um longo caminho pela frente e jogo a jogo trabalharemos para, no final, alcançar o nosso objetivo".O Farense volta a jogar neste sábado, contra o Estrela da Amadora, no Seixal, às 15.30 horas.