Sávio Maciel e Hugo Seco reforçam Farense

O defesa-central Sávio Maciel (ex-Vila Nova, Brasil) e o extremo Hugo Seco (ex-Kisvarda, Hungria) são reforços do Farense, assumindo compromissos válidos por época e meia.





Sávio Maciel, de 20 anos, chega referenciado como um defesa-central canhoto, rápido, forte no jogo aéreo (1,85 m de altura) e com qualidade técnica acima da média para a posição.A contratação de Sávio visa suprir uma necessidade imediata dos algarvios, privados do capitão Cássio até fim da época (rutura dos ligamentos cruzados de um joelho), sabendo-se que o treinador Sérgio Vieira não conta com Pedro Kadri, que está de saída.Em Penafiel, a dupla de centrais será formada por Luís Rocha e Rafael Vieira, pois Sávio Maciel ainda não estará em condições de entrar no onze. O Farense desenvolve esforços no sentido de garantir o concurso de mais um defesa-central, num dossiê que deverá ficar fechado em breve.Hugo Seco, de 31 anos, extremo que se destacou ao serviço da Académica e do Feirense, comprometeu-se com o Farense depois de negociações complexas, em função da necessidade do acordo do Kisvarda, clube húngaro ao qual o jogador estava ligado até ao fim da época.Eram vários os clubes interessados em Hugo Seco, que optou pelo projeto do Farense, tendo em conta a ambição que lhe foi transmitida pelos responsáveis da SAD, apostados em fazerem regressar o emblema algarvio, a curto prazo, ao patamar mais alto do futebol nacional.Além de mais um defesa-central, o Farense deverá contratar um avançado móvel que alargue o leque de soluções ofensivas ao dispor do treinador Sérgio Vieira.