Pré-época do Farense arranca em 29 de junho

O Farense vai iniciar a temporada 2019/20 em 29 de junho, com um estágio em Albufeira, e já tem cinco datas previstas para jogos particulares, anunciou esta quarta-feira o clube que milita na 2ª Liga.O plantel dos algarvios, comandado pelo novo treinador, Sérgio Vieira, arrancará a pré-época com os habituais exames médicos, antes do início do trabalho de campo, no Algarve.Os treinos decorrerão maioritariamente à porta fechada, entre São Brás de Alportel e o Estádio de São Luís, em Faro, estando ainda previsto um pequeno estágio em Albufeira, revelou o clube algarvio, nas redes sociais.O Farense, 10.º classificado na última edição da 2.ª Liga, vai realizar cinco jogos particulares com datas já definidas (06, 13, 16, 20 e 24 ou 25 de julho), mas os adversários ainda não são conhecidos.A estreia oficial deverá acontecer no fim de semana de 27 e 28 de julho, as datas previstas para a primeira eliminatória da Taça da Liga.