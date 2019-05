Projeto não sofre desvios

O presidente da SAD do Farense, João Rodrigues, não desistirá do projeto de devolver o clube ao escalão principal, independentemente do desfecho desta temporada. Uma mensagem transmitida para o interior do grupo, num momento delicado, de forma a que haja a maior tranquilidade possível antes dos jogos com Mafra e Ac. Viseu, decisivos na luta pela permanência na 2ª Liga.O líder do Farense não abdica de André Geraldes (na agenda de vários clubes) como homem de confiança e juntos definirão a próxima época, incluindo dispensas e contratações.