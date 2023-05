Público empurra equipa

O Estádio de São Luís registou a sua maior afluência da época no duelo entre o Farense e o FC Porto B (5.525 pessoas presentes) e a importância do apoio dos adeptos foi salientada pelo treinador José Mota no final da partida.





O entusiasmo em redor do jogo que colocou os algarvios em lugar de subida direta, aproveitando a escorregadela do Estrela da Amadora na véspera, frente ao já campeão Moreirense, foi tal que nem todos os sócios do Farense conseguiram lugar nas três bancadas cobertas que lhes estão reservadas. Face ao sucedido, no próximo jogo em casa, frente ao Tondela, na última jornada do campeonato, que muito provavelmente será decisivo para as contas da subida, e no qual se perspetiva nova enchente, a bancada nascente (descoberta) terá uma área reservada para os sócios.