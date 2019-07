Reforço Fabrício Simões já mostra serviço

O Farense (2.ª Liga) bateu na manhã deste sábado o Rochdale (League One, terceiro escalão do futebol inglês), por 1-0, golo de Fabrício Simões, em ensaio realizado no Estádio Municipal de Albufeira.No primeiro teste da pré-época, o treinador Sérgio Vieira apresentou duas equipas diferentes, uma em cada período, chamando vários jogadores que integrarão a nova equipa de sub-23, a qual competira na 2.ª Divisão da Associação de Futebol do Algarve.O reforço Fabrício Simões, vindo do Famalicão, marcou o único golo da partida, aos 20 minutos, rematando de ângulo muito apertado, depois de aproveitar um mau atraso para o guarda-redes do Rochdale.Dos cinco reforços já assegurados pelo Farense estiveram em ação, além de Fabrício Simões, os defesas David Sualehe (ex-V. Guimarães B) e Miguel Vieira (ex-Sp. Covilhã), todos na primeira parte. O lateral-esquerdo Furlan, ex-Estoril, ainda não está integrado no grupo e o polivalente Miguel Bandarra goza férias, depois de ter ajudado o Casa Pia a vencer o Campeonato de Portugal.