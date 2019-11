Regresso saudado de André Vieira

A vitória do Farense no reduto do Varzim ficou assinalada por um momento muito especial para André Vieira: o médio, que esteve a contas com um delicado problema de saúde, voltou a jogar após quase quatro meses de afastamento.

O futebolista atuou nos últimos sete minutos, sendo muito saudado pelos companheiros de equipa e pelos adeptos. André Vieira foi operado no início de agosto, retirando um sinal por suspeitas de que o mesmo poderia ser cancerígeno, o que motivou diversas manifestações de solidariedade do grupo.

Sapara na agenda

O nigeriano Sapara (24 anos), do Olhanense, melhor marcador da Série D do Campeonato de Portugal, foi ontem mais uma vez observado pelo Farense e integra um lote de possíveis reforços para janeiro ou então no final da época.