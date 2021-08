Róbson reforça defesa do Farense

O defesa-central brasileiro Róbson é reforço do Farense, 14º classificado da Liga Sabseg. O jogador, de 27 anos, estava ao serviço do Novorizontino, no seu país natal, e regressa ao futebol português, depois de ter representado o Boavista em 2017/18.





Formado no Bahia, chegando a sénior, Róbson já passou pelo Japão (Kawasaki Frontale), Irão (Esteghlal) e Emirados Árabes Unidos (Baniyas e Khorfakkan).