Róbson renova por uma época

O defesa-central brasileiro Róbson vai continuar ao serviço do Farense por mais uma época. O acordo foi anunciado esta quinta-feira.Róbson tem sido um dos jogadores mais utilizados na época em curso (28 jogos e dois golos) e as negociações levadas a cabo permitiram a celebração de um novo contrato."Agradeço ao Farense, em particular ao presidente João Rodrigues e ao diretor-geral José Luís, pela confiança no meu trabalho e pela forma como conduziram este processo e estou muito feliz e honrado com a renovação do contrato", referiu Róbson, acrescentando: "Empenho e luta não vão faltar!"