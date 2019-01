Rui Duarte: «Não foi um jogo bem conseguido da nossa parte»

A realizar um campeonato acima das expectativas na 2ª Liga, o Farense deixou fugir os três pontos esta tarde em Arouca já perto do final do jogo, num embate em que os algarvios até estiveram a vencer por dois golos de diferença. Rui Duarte não gostou da exibição global da sua equipa."Não foi um jogo bem conseguido da nossa parte, conseguimos fazer um golo e estar em vantagem, intranquilizando o Arouca na primeira parte. Na segunda, o Arouca foi muito superior ao Farense e mesmo assim conseguimos chegar ao 3-1. Sofremos três golos em lances aéreos, o que não é muito normal. Num jogo em que fazemos três golos fora de casa temos de conseguir a vitória. Quando a nossa abordagem fica aquém do que é essencial, isso sente-se. Hoje limitámo-nos a aproveitar os erros do adversário. Faltou-nos bola para conservar o resultado. Nunca conseguimos ser a equipa que somos habitualmente. Isto não é o nosso ADN", vincou o técnico algarvio.Questionado sobre se o cansaço tomou conta dos jogadores na segunda parte, Rui Duarte não acha que tal tenha feito a diferença, mas reconhece que a fadiga é 'mais normal' na sua equipa. "Nós temos 15 viagens por época. Fazemos muitos quilómetros. Enquanto outras equipas vão para casa descansar, nós temos sete, oito horas de viagem para fazer até ao Algarve. Fisiologicamente são muito importantes as horas a seguir ao jogo...mas acho que não foi por aí", concluiu.O Farense está agora no 7º lugar, com 23 pontos.