Ryan Gauld decide contra Sp. Covilhã

O Farense bateu o Sp. Covilhã, por 1-0, num ensaio disputado no Estádio Algarve, na manhã de ontem, à porta fechada e sem qualquer divulgação por parte dos dois clubes.

O escocês Ryan Gauld iniciou a nova temporada como terminou a última: em grande plano, tendo marcado o único golo do ensaio, num remate de fora da área, no primeiro dos três períodos em que a partida foi dividida.

O treinador dos algarvios, Sérgio Vieira, utilizou os reforços que já estão integrados nos trabalhos de grupo, num plantel ainda muito incompleto e à espera de caras novas para várias posições, em particular no sector defensivo.

Por força dessas limitações, que serão supridas com as contratações projetadas, vários jogadores do satélite Farense 1910 foram utilizados neste primeiro ensaio, que encerrou a segunda semana de trabalho.