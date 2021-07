Ryan Gauld vai jogar no Vancouver Whitecaps

Ryan Gauld vai reforçar os canadianos do Vancouver Whitecaps, da MLS, a liga norte-americana de futebol.





O acordo terá sido alcançado nas últimas horas, com o Farense, que reclamava direitos sobre o médio escocês, de 25 anos, a receber perto de 100 mil euros, segundo foi divulgado no Canadá.Ryan Gauld, que chegou ao futebol português em 2014 para jogar no Sporting, proveniente do Dundee United, vai assinar por três temporadas com um salário mensal de cerca de 200 mil euros.