Sá Pinto quer amigo Daniel Fernandes no escalão principal

"Não sabemos exatamente o que irá suceder, devido à pandemia do coronavírus, mas como estão as coisas o Farense irá muito provavelmente subir de divisão", referiu ontem Sá Pinto, ex-treinador do Sporting de Braga, em mais uma emissão diária do clube algarvio no Facebook, que teve como convidado principal o guarda-redes Daniel Fernandes.





Sá Pinto orientou Daniel Fernandes no Ofi Creta, "numa época fantástica, ficando uma relação de amizade", adiantou o treinador. "O Farense vai subir e sobes tu também ao escalão principal", adiantou o treinador, que em jeito de brincadeira perguntou: "E o teu português, como vai?"O avançado Hugo Almeida, colega de Daniel Fernandes nos escalões de formação e na equipa B do FC Porto, também teve uma curta participação, lembrando "a amizade de longa data" com o guarda-redes do Farense, que depois reencontrou como adversário na Grécia e na Alemanha. "Marquei-lhe sempre golos, ele já sabia o que o esperava", lembrou, entre sorrisos.Daniel Fernandes passou em revista a sua carreira e deu conta "do orgulho de ter chegado à seleção de Portugal, ao lado de alguns dos melhores jogadores do mundo e participando em grandes competições". Curiosamente, a única vez em que o guarda-redes teve oportunidade de jogar de quinas ao peito foi no Algarve, frente à Finlândia."Os portugueses sempre estiveram presentes na minha carreira, mesmo quando andei por outros países. Na Grécia trabalhei com Fernando Santos e fui colega de Sérgio Conceição e Vieirinha, entre outros", lembrou. "Sérgio Conceição era meu ídolo, desde o jogo em que marcou três golos à Alemanha, e ajudou-me muito, pois mesmo na parte final da carreira tinha uma atitude e uma ambição notáveis, sem medo de ninguém, dentro do campo".No Farense Daniel Fernandes sente-se "em casa" e recorda a conversa com o presidente João Rodrigues, que o convenceu a assinar pelos algarvios. "Estava um dia fantástico e toda esta região é muito bonita. Fiquei encantado com o projeto e com a cidade!"Muito acarinhado pelos adeptos, Daniel Fernandes confessa-se "apaixonado pelo Farense" e destaca "a grande evolução registada da época passada para a atual, o que nos permite esperar um final feliz. Acredito que iremos festejar a subida!", assinala o futebolista, que tem uma academia de guarda-redes no Canadá, onde nasceu.