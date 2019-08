SAD reforça solidez com dois importantes patrocínios

A SAD do Farense anunciará em breve parcerias estratégicas com uma empresa da área dos seguros e um dos maiores hotéis da cidade de Faro que garantirão importantes receitas e a solidez necessária para ajudar a recuperar a grandeza do passado.

O investimento no futebol do Farense tem dependido quase exclusivamente da generosidade do presidente do clube e da SAD, João Rodrigues, mas com a contratação do CEo André Geraldes, em novembro de 2018, foram dados passos para alterar esse quadro, formando-se uma equipa que tem trabalhado arduamente.

A futura venda de ativos (os jogadores mais valiosos estão presos por contratos longos, com cláusulas de rescisão associadas), a valorização dos direitos televisivos e ações de marketing que cativem os adeptos e chamem mais empresas são outros campos em que a SAD se move, de acordo com princípios de moderna gestão desportiva comuns a grandes clubes europeus.

Os dois novos parceiros, a anunciar brevemente, irão patrocinar as camisolas e juntam-se a uma empresa de suplementos desportivos no leque de parceiros estratégicos, numa época em que o número de patrocinadores cresceu, sendo apenas comparável ao dos tempos em que o Farense militava no escalão principal do futebol português.

Fica, assim, garantida a necessária robustez para o ataque aos lugares cimeiros da 2.ª Liga e é aberto o caminho para o equilíbrio das contas do futebol profissional, que deixam de estar dependentes das empresas do presidente João Rodrigues, o qual tem o sonho de devolver ao Farense o estatuto de principal referência desportiva do Algarve.