Sérgio Vieira com mais opções esta semana

O guarda-redes Defendi (ex-Famalicão) e o defesa/médio Cláudio Falcão (ex-Aves) serão as novidades nos trabalhos do Farense esta semana, alargando o leque de soluções ao dispor do treinador Sérgio Vieira.

Os dois jogadores assinaram contrato e seguiram para um curto período de férias, que agora termina. Uma semana que poderá ser decisiva também no andamento de vários dossiês nas mãos dos responsáveis do Farense. É que o plantel apresenta ainda várias lacunas, em particular na defesa, carente de homens para a zona central e para o lado esquerdo, mas também os outros sectores receberão mais unidades, dentro do propósito de construir uma equipa competitiva e capaz de oferecer garantias de um bom desempenho neste regresso à 1ª Liga.