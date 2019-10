Sérgio Vieira: «Não valorizamos mau momento do Aves»

O Farense tem tradições na Taça de Portugal - esteve na final em 1989/90 e recentemente, em 2017/18, chegou aos quartos-de-final – e o treinador Sérgio Vieira quer "honrar esses pergaminhos" diante do Aves, no próximo sábado.

"Olhamos com respeito para um adversário da 1ª Liga e servido por bons jogadores. O Aves não vive uma boa fase mas não vamos valorizar isso, pois fizeram a vida negra ao Sporting e perderam com Tondela e Paços de Ferreira por detalhes", assinala o responsável pela formação algarvia.

Sérgio Vieira espera, assim, "um jogo muito difícil" e foca-se na sua equipa. "Temos de olhar para nós e percebermos o que poderemos fazer em casa com o apoio dos nossos adeptos", assegura.

O jogo da Taça de Portugal diante de uma equipa do escalão principal não altera as rotinas no São Luís. "Seja contra quem for, teremos sempre de mostrar organização e competência para alcançarmos o objetivo que, no caso, passa por chegarmos à eliminatória seguinte", adianta Sérgio Vieira.

No campeonato da 2ª Liga o Farense está na parte alta da classificação mas o treinador acredita que a equipa poderá render mais. "Estamos a falar de uma equipa praticamente nova, ainda em construção e sem as rotinas que grupos que sofreram poucas alterações já têm", sustenta o treinador dos algarvios, apostado em "jogo a jogo, semana a semana, evoluir nos capítulos individual e coletivo".

Sérgio Vieira acredita que "sete ou oito equipas reúnem condições para chegar à ponta final do campeonato em condições de aspirar à subida". "Esperamos continuar a crescer para que possamos aspirar a tal. Já tivemos momentos longe do que desejávamos, como as derrotas com o FC Porto B e em Viseu, mas também fizemos coisas muito boas, com vitórias em campos difíceis, e é a estas que temos de nos agarrar", finalizou.