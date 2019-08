Sérgio Vieira promete entrega e vontade de vencer frente ao Casa Pia

O Farense estreia-se em casa no campeonato da 2ª Liga, recebendo o Casa Pia, e o treinador Sérgio Vieira prevê "um jogo complicado, como seguramente serão todos neste campeonato, competindo à nossa equipa torná-lo um pouquinho menos difícil".O responsável pela formação algarvia acredita que o Farense "reúne condições para fazer um grande jogo, com entrega, raça, atitude e determinação, de forma a começarmos bem o campeonato", mas não deixa de alertar que "ainda não existe, como é natural, perfeição nos nossos processos e na nossa organização com e sem bola, algo em que cresceremos de forma gradual".Sérgio Vieira acredita que, tendo por base o primeiro jogo oficial, em Coimbra, diante da Académica, para a Allianz Cup, "a equipa continuará a evoluir", perante um adversário "que nos colocará outro tipo de problemas e possivelmente surgirá com três centrais e um bloco muito baixo, como sucedeu contra o Boavista".Já Fabrício Simões, avançado proveniente do Famalicão, admite que "não será um jogo fácil mas em casa mandamos nós e deixaremos tudo em campo para conseguirmos os três pontos".Tanto Sérgio Vieira como Fabrício Simões pedem "o apoio dos adeptos", prometendo uma equipa "disposta a dar tudo".