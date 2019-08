Sérgio Vieira quer olhar para cima

O Farense estreou-se com uma vitória na 2ª Liga (diante do Casa Pia) e Sérgio Vieira, o treinador dos algarvios, ficou satisfeito mas quer mais. "Fizemos muitas coisas boas, sabendo que há um longo caminho para crescer em todos os momentos do jogo", garante o responsável pelo conjunto algarvio.

Sérgio Vieira, de 36 anos, vê no plantel "um potencial enorme" e promete "trabalhar com humildade, lealdade, rigor e disciplina". O objetivo? "Com a qualidade que nós temos, fazermos deste o melhor plantel do campeonato", diz.

A candidatura à subida não é, no entanto, assumida pelo treinador do Farense. "Apresentamo-nos como candidatos declarados a trabalhar por esse objetivo, a querer ganhar todos os jogos, sabendo que competimos com adversários que estiveram recentemente na 1ª Liga e até na Liga Europa e que estão muito bem estruturados. Falo de Nacional, Feirense, Estoril ou Académica, entre muitos outros", assinala Sérgio Vieira.

"Apenas podemos prometer aos nossos adeptos disponibilidade para dar tudo em campo, a fim de estarmos o mais próximos possíveis desse objetivo", remata o treinador dos algarvios.



"Uma grandeza que nos empurra"



Sérgio Vieira viveu o seu primeiro jogo no São Luís. "Senti uma grandeza que nos empurra, um ambiente fantástico, proporcionado por gente apaixonada pelo seu clube, que viveu grandes momentos no passado, os quais, esperamos, possam voltar já na próxima época", assinala.