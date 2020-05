Sérgio Vieira renova pelo Farense

Sérgio Vieira renovou pelo Farense por mais três temporadas. As partes estiveram reunidas esta quarta-feira e houve fumo branco, com a continuidade do técnico garantida.





Recorde-se que Sérgio Vieira guiou o clube algarvio à 1.ª Liga, 18 anos depois da última presença do emblema de Faro no mais alto escalão do futebol português.